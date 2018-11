Esporte Policial que pulou com a torcida do Goiás faz vídeo com Vinicius Júnior, ex-Flamengo; assista 🎥 O policial militar estava trabalhando no jogo e, após a partida encontrou o jogador para ter o registro

O tenente César Salustiano, do Batalhão de Trânsito da Polícia Miltar de Goiás (PM-GO), fez um vídeo com o atacante Vinicius Júnior, nesta terça-feira (20), após o amistoso entre Brasil e Colômbia, que terminou empatado no Estádio Olímpico. E ouviu do atacante do Real Madrid: "Tenente César, tamo junto! É 'nóis'" O policial militar estava trabalhando no jogo e, apó...