Esporte Pole position, Hamilton quer vitória em Interlagos O piloto da Mercedes vai largar no posto de principal atração da prova

Quando era criança e não estava andando de kart, Lewis Hamilton passava o tempo livre no vídeo game. No antigo PlayStation, o menino inglês escolhia brincar na primeira pista disponível na temporada fictícia da Fórmula 1 de 1995. Era justamente em Interlagos, onde hoje, às 15h10, o agora piloto da Mercedes vai largar no posto de principal atração da prova, e como pole pos...