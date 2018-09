Esporte Polônia vence os EUA e voltará a encarar o Brasil na final do Mundial de Vôlei Os poloneses desbancaram os americanos pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 20/25, 23/25, 25/20 e 15/11

Em uma partida marcada por viradas e definida apenas no tie-break, a Polônia venceu os Estados Unidos por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 20/25, 23/25, 25/20 e 15/11, neste sábado (29), em Turim, na Itália, e vai encarar o Brasil na final do Mundial Masculino de Vôlei. O duelo marcará a reedição da final de 2014, em que a Polônia derrotou a seleção brasileira ...