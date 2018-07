Esporte Polônia demite treinador após cair na primeira fase da Copa do Mundo Adam Nawalka, de 60 anos, ficou no comando da seleção por 5 anos

Uma das principais decepções desta Copa do Mundo, a Polônia anunciou nesta terça-feira (3) a demissão do técnico Adam Nawalka. O treinador de 60 anos não resistiu à queda ainda na primeira fase do torneio na Rússia e teve a dispensa confirmada pela federação do país. "Nós decidimos que o Adam Nawalka vai permanecer como técnico da Polônia até o dia 30 de julho e, dep...