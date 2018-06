Esporte Políticos se reúnem na Praça Cívica para torcer

A Praça Cívica foi um dos pontos de encontro, ontem, durante o jogo entre Brasil e Sérvia, pela 3ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Cerca de 50 pessoas assistiram à vitória por 2 a 0 da seleção, que confirmou a classificação brasileira. Algumas figuras políticas, como o governador José Eliton (PSDB) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) estiveram no local acompanhando a...