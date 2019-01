Esporte Polícia suspende busca por avião desaparecido com o jogador Emiliano Sala Chefe de operações, David Barker, revelou que a polícia só tomará uma decisão sobre a possibilidade de abrir um novo dia de buscas na manhã desta quinta-feira (24)

O segundo dia de buscas pelo avião desaparecido com o jogador Emiliano Sala também terminou sem notícias positivas. Como na terça-feira, a polícia de Guernsey, na Inglaterra, informou nesta quarta que suspendeu a operação por falta de visibilidade, ainda sem qualquer pista do paradeiro do argentino. "Depois de uma intensiva busca utilizando muitos aviões e um barco ...