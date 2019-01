Esporte Polícia encerra buscas por avião desaparecido com jogador argentino Emiliano Sala Aeronave com atacante desapareceu na última segunda-feira sobre o Canal da Mancha, entre o norte da França e o sul da Grã-Bretanha

As buscas pelo jogador de futebol Emiliano Sala e pelo piloto David Ibbotson foram encerradas nesta quinta-feira (24), no terceiro dia de buscas, depois que as equipes de resgate não conseguiram encontrar o avião com os dois. A polícia da ilha Guernsey informou que as equipes de resgate "não estavam mais procurando ativamente" pelo avião. "Apesar dos melhores es...