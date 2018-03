Poker volta a movimentar Goiânia e tem premiação de R$143 mil

Nesta semana, Goiânia será palco da primeira etapa do Campeonato Goiano de Poker, no Players Hold'em Club. A competição termina no próximo domingo (11), onde será disputada a mesa final e tem garantidos R$ 143 mil. Ao todo serão seis temporadas e no final, quem somar mais pontos leva um bracelete de outro e garante uma vaga na seleção goiana, que irá disputar o Brasileiro, em 2019.

A fase classificatória do torneio ocorre durante toda a semana e qualquer pessoa pode participara, basta se inscrever no local da competição. De acordo com a organização, pelo menos dois mil jogadores deve disputar a primeira fase.

Além do evento principal, o espaço irá receber a primeira etapa do Torneio Elas, que será realizado na sexta-feira (9), uma competição exclusiva para as mulheres e quem também possui 6 etapas.