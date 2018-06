Esporte 'Pode ser um novo Tolima', brinca Tite sobre risco de eliminação contra a Sérvia Técnico da seleção brasileira compara situação na equipe com o que passou quando trabalhou no Corinthians em 2011

O risco de eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia não tirou o bom humor do técnico Tite. Em entrevista coletiva em Moscou, onde a equipe enfrenta a Sérvia nesta quarta, o treinador comentou que uma derrota e o possível vexame de ficar fora do torneio logo na primeira fase levam a situação se assemelhar à enfrentada por ele no comando do Corinthians, em 2011, n...