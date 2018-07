Esporte PM que aparece em vídeo que constrange mulher na Rússia se apresenta em batalhão No entanto, militar de Santa Catarina pediu afastamento de uma semana, utilizando banco de horas; inquérito militar foi aberto para apurar as circunstâncias da gravação

O policial militar que aparece em um vídeo constrangendo uma mulher russa durante a Copa do Mundo voltou ao Brasil e se apresentou em Lages (SC), no 6º Batalhão da Polícia Militar (PM). No entanto, o tenente Eduardo Nunes pediu afastamento de uma semana e utilizou o banco de horas para isso, segundo as informações da NSC TV. Um inquérito militar foi aberto para a...