PM prende cinco cambistas que vendiam ingressos para Goiás x Atlético; veja vídeo

Cinco cambistas foram presos na manhã deste sábado (15), na Avenida 85, no setor Bela Vista, em Goiânia, com ingressos para clássico entre Goiás x Atlético-GO. Eles são acusados de venda irregular de bilhetes que, conforme previsto em lei, é um prática é criminosa. Segundo o perfil oficial no Instagram do Goiás Esporte Clube, a prisão aconteceu durante uma operaç...