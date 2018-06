Esporte PM identifica agressor em partida do Atlético O torcedor do Inter foi socorrido pelo serviço médico que estava no local

Durante o jogo em que perdeu para o Internacional, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio Olímpico, alguns torcedores do Atlético agrediram um torcedor do time gaúcho, que estava na arquibancada, acima do túnel de acesso ao gramado. A PM informou, ainda nesta terça-feira, que identificou um dos agressores, encaminhando-o à Central de Flagrantes -...