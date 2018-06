Esporte PM e político são identificados em vídeo que brasileiros assediam mulher na Copa da Rússia A Polícia Militar e a OAB emitiram notas se posicionando sobre o caso

Foram identificados dois dos torcedores brasileiros que aparecem no vídeo assediando uma estrangeira durante a Copa da Rússia. As imagens constrangedoras repercutiram na internet e os suspeitos devem ser punidos quando retornarem ao Brasil. De acordo com o jornal O Globo, um deles é policial militar de Santa Catarina. O órgão confirmou na manhã desta terça-feira (19), ...