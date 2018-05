Esporte Platini diz que França manipulou sorteio da Copa de 1998 para evitar Brasil Segundo o ex- jogador, a organização fez um esquema para que o Brasil caísse no Grupo A e os franceses ficassem no Grupo C, assim só se encontrariam no final do Mundial

Os organizadores da Copa do Mundo de 1998, na França, manipularam o sorteio das chaves para evitar que o Brasil cruzasse com o time da casa antes da grande final. Quem fez a revelação foi o próprio presidente do comitê organizador do torneio, o ex-dirigente Michel Platini. Em entrevista para uma rádio francesa que vai ao ar no próximo domingo, o francês admitiu que m...