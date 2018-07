Esporte Plano B da seleção brasileira é aprovado em classificação Seleção brasileira muda para fugir de armadilhas mexicanas, deslancha e garante vaga para pegar a Bélgica nas quartas

O Brasil sofreu contra uma marcação pressão do México no primeiro tempo, sob um calor escaldante na Arena Cosmos, em Samara, na Rússia, mas conseguiu colocar em prática seu “plano B” e saiu da armadilha dos rivais. No segundo tempo, o time deslanchou, finalmente conseguiu vencer o goleiro Ochoa, bateu os mexicanos por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Sem mudar ...