Esporte Pizzonia e Julio Campos lamentam problemas na Corrida do Milhão Pilotos da equipe Prati-Donaduzzi foram dois dos oito competidores que não concluíram a 6ª etapda da Stock Car, realizada em Goiânia

A Corrida do Milhão conquistada por Rubens Barrichello neste domingo (5) ficou marcada por três intervenções do carro de segurança ao longo da prova. Cacá Bueno, Thiago Camilo, Valdeno Brito, Ricardo Maurício, Júlio Campos, Felipe Lapenna, Galid Osman e Antonio Pizzonia não concluíram a 6ª etapa e 10ª edição da prova milionária por estarem envolvidos nas “paradas” com...