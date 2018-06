Esporte Pizzi quer que a Arábia Saudita jogue com a posse de bola para vencer a Rússia "Meu estilo de competir é aproveitar cada momento com a bola, cada situação, e tratar de me impor mediante a tomar a iniciativa", disse o técnico chileno que comanda os sauditas

O treinador Juan Antonio Pizzi acredita que a Arábia Saudita pode vencer a Rússia na abertura da Copa do Mundo, apesar da desvantagem de jogar como visitante diante dos anfitriões. Para conseguir o bom resultado, a expectativa do técnico argentino é a de manter a posse de bola durante a partida, que vai ser disputada no estádio Luzhniki, em Moscou, ao meio-dia (horário d...