Esporte Pivô goiano de 2,02m é contratado por equipe mineira Desde os 13 anos, Wilckson dos Santos jogou pela AEGB-SESI Piracanjuba e agora defenderá o Mackenzie-MG

Formado nas categorias de base da AEGB-SESI Piracanjuba, o jovem Wilckson Vinícius dos Santos, mais conhecido como Will, se despediu do basquete goiano e jogará pelo Mackenzie de Minas Gerais. O goiano de 15 anos e 2,02 metros de altura realizou nesta segunda-feira (28) o primeiro treino pela sua nova equipe, já em solo mineiro. “A AEGB me ajudou bastante, como g...