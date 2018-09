Esporte Pivô comemora retorno à seleção brasileira Rodado, Augusto Lima está pronto para entrar em quadra em Goiânia e vive expectativa de voltar a atuar em solo brasileiro após dois anos

Aos 26 anos, o pivô Augusto Lima já é um veterano no mundo do Basquete. Com larga experiência internacional, ele já atuou por clubes da Espanha, Lituânia, Turquia, China... Atualmente ele está no Cedevita, de Zagreb, na Croácia, justamente a terra natal do técnico da seleção brasileira, Aleksandar Petrovic, que convocou o jogador pela primeira vez em sua gestão à frente...