Pitaco goiano na seleção brasileira de basquete

O processo de renovação da seleção brasileira de basquete não ocorre apenas dentro de quadra com jovens atletas formando a equipe nacional que disputa as Eliminatórias das Américas. Na comissão técnica, comandada agora pelo croata Aleksandar Petrovic, um toque goiano palpita e faz parte da rotina do Brasil. Fã de pamonha e do experiente treinador Gregg Popovich, do Sa...