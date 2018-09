Esporte Pista técnica e desafiadora agrada

A pista de Goiânia sempre atrai os olhares dos pilotos, principalmente por ter um traçado em que os atletas conseguem extrair o máximo das motos. Eric Granado confirma a condição do local. O jovem é o recordista do autódromo, com o tempo de 1min22s433. Marca conquistada no treino deste sábado, quando ele conquistou a pole - bateu o próprio recorde. “Gosto bastante da pista da...