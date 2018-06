Esporte Pirulões sérvios serão desafio para o Brasil no jogo decisivo desta quarta-feira

O time de maior média de altura da Copa do Mundo, a Sérvia, contra o 10.º time mais baixo do Mundial, o Brasil. Esta será a tônica do jogo desta quarta-feira, em Moscou, em que a seleção brasileira decidirá a sua permanência no torneio. Será o confronto mais desigual até o momento em termos físicos neste Mundial da Rússia. Os sérvios têm média de altura de 1,86 m...