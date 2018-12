Esporte Piores da NBA, Phoenix Suns e Chicago Bulls já alcançam 20 derrotas na temporada Na última rodada pela competição, ambos times sofreram reveses e acabaram sendo mais uma vez derrotados

Phoenix Suns e Chicago Bulls alcançaram a marca de 20 derrotas na atual temporada da NBA. As duas equipes, que possuem as piores campanhas até agora, sofreram mais um revés na rodada disputada na noite desta terça-feira. O time do Arizona teve um primeiro quarto muito ruim, ao perder por 36 a 9, e acabou derrotado pelo Sacramento Kings por 122 a 105. Buddy Hield ...