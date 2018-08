Esporte Pilotos de Goiânia vivem ansiedade de anfitriões Goianos estão na expectativa de correr em casa durante fim de semana da Corrida do Milhão

O final de semana movimentado do automobilismo em Goiânia terá sabor especial para três personagens. Renato Braga, João Rosate e Lauro Traldi se esbarram pelos corredores do autódromo e compartilham do mesmo sonho: competir por uma categoria do automobilismo nacional.O goiano Renato Braga vai estrear na temporada da Stock Car neste domingo, justamente na principal e...