Piloto morre após grave acidente em campeonato de carros clássicos da Fórmula 1

O piloto francês David Ferrer, de 61 anos, morreu nesta quinta-feira (7) após não resistir aos ferimentos causados por um acidente durante uma prova do campeonato de carros clássicos da Fórmula 1, em Zandvoort, a 40 quilômetros de Amsterdã, capital da Holanda.

Segundo informações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Ferrer disputava a corrida no último sábado (2) guiando um March 701 quando perdeu o controle da direção e bateu na reta principal do circuito, um dos principais do país europeu. O carro ficou totalmente destruído e Ferrer, além de vários traumatismos, teve uma parada cardíaca na pista. Socorrido por equipes de resgate e médicos, o piloto foi retirado do monoposto despedaçado e encaminhado de helicóptero para um hospital em Amsterdã em condições críticas, onde recebeu cuidados até esta quinta.

De acordo com o britânico Paul Tattersall, que estava atrás de Ferrer e pilotava um Ensign N179, um choque contra o March 701 do francês foi evitado por uma fração de segundo. "Eu tive que decidir se ia para a esquerda ou para a direita. Graças a Deus, eu escolhi a direita ou teria atingido David".

John Gentry, um dos comissionários técnicos da federação, descreveu o acidente de Ferrer com um dos maiores que viu em sua carreira na Fórmula 1.