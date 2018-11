Esporte Piloto mais festejado em Interlagos, Hamilton caiu no samba após vencer no Brasil Piloto da Mercedes desenha Cristo Redentor no capacete e participa de festa no autódromo de Interlagos

O pentacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton foi embora neste domingo de Interlagos só com lembranças positivas da passagem por São Paulo e com o espírito ainda mais brasileiro. O piloto inglês ganhou o GP do Brasil, deu o título do Mundial de Construtores para a Mercedes e, de tanto vibrar com a 72.ª vitória da carreira, caiu no samba no pódio junto com passistas d...