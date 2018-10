Esporte Piloto de Goiás disputa seletiva da Super Fórmula Brasil Roberto Forti disputará prova no Paraná para tentar encaminhar carreira

A relação entre pai e filho pode ir além do laço sanguíneo ou de ensinamentos da vida durante a criação. A velocidade, adrenalina e todas as sensações que o automobilismo proporcionam uniram ainda mais a família goiana Forti. Rodrigo, o pai, é uma das principais inspirações para Roberto, o filho, que, neste fim de semana, vai disputar um importante teste de olho no futu...