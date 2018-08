Esporte Piloto cearense supera falta de movimento nas pernas e se transforma em exemplo Antônio José Cavalcante disputará pela primeira vez o Rally dos Sertões

O Rally do Sertões é uma prova de automobilismo diferente das demais praticadas no País. Contando desde o primeiro dia de vistorias, até o encerramento, são pelo menos doze dias respirando o evento que, a partir do domingo, passará por quatro estados - Goiás, Bahia, Piauí e Ceará -, com largada em Goiânia e chegada em Fortaleza, terra natal do piloto estreante, Antônio José Ca...