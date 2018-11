Esporte Pietro Fittipaldi mira virar titular da F-1 em 2020 e vê semelhanças com o avô 'Tenho estilo parecido ao do meu avô Emerson Fittipaldi', afirma recém-contratado pela Haas

A família Fittipaldi voltou para a Fórmula 1. O sobrenome mais tradicional do automobilismo brasileiro vai retornar ao paddock em 2019 através de Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson. Ele será piloto de testes e de desenvolvimento da equipe Haas e não esconde que pretende os seguir os passos do avô, dos tios Wilson e Max Papis e do primo Christian. A meta é t...