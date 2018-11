Esporte Pietro Fittipaldi festeja chance na F-1 e Haas exalta o seu 'pedigree de campeão' Campeão nas categorias de base e tendo ganhado experiencia na Indy, jovem piloto sonha em um dia ser piloto titular na categoria

Confirmado como novo piloto de testes da equipe Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi comemorou nesta sexta-feira (9) a primeira oportunidade na Fórmula 1, seguindo os passos do avô Emerson. O piloto de 22 anos já ganhará sua primeira chance no carro do time norte-americano neste ano, no dia 27, nos testes de pneus da Pirelli a serem realizados em Abu Dabi, após o GP d...