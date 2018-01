Philippe Coutinho visita Camp Nou e assina contrato com o Barcelona nesta segunda

O meia Philippe Coutinho já está em Barcelona. Neste domingo, um dia depois da concretização da segunda maior transação da história do futebol - o Liverpool receberá cerca de R$ 620 milhões e o jogador assinará um vínculo por cinco temporadas e meia -, o brasileiro já fez a sua primeira aparição com as cores do clube catalão.



Philippe Coutinho foi ao auditório do estádio Camp Nou, após a vitória do Barcelona sobre o Levante por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol, vestiu o casaco do clube e fez fotos para a imprensa presente no local. Depois, conheceu o museu do Barça e gravou um vídeo que foi divulgado nas redes sociais do Barcelona.



"Olá, torcedores do Barcelona! Já estou aqui e é um sonho que se torna realidade. Espero vê-los amanhã (segunda-feira). Visca, Barça", disse o brasileiro, que assinará contrato e será apresentado oficialmente nesta segunda.



O técnico Ernesto Valverde não vê a hora de poder escalar Philippe Coutinho no time. Após a vitória sobre o Levante, ele dedicou parte da entrevista coletiva para responder sobre o reforço. "Esperamos que a adaptação seja rápida, mas os grandes jogadores geralmente se adaptam rapidamente. Que ele tenha uma boa relação com Luis Suárez e Paulinho", afirmou.



Como Philippe Coutinho ficou fora das duas últimas partidas do Liverpool, a imprensa espanhola prevê que a estreia pelo Barcelona possa ser somente daqui duas semanas. O jogador poderá atuar somente pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei, pois já defendeu o Liverpool nesta edição da Liga dos Campeões da Europa, o que inviabiliza a participação por outra equipe.



A limitação não desanima Ernesto Valverde. O treinador está muito satisfeito em ter o brasileiro à disposição. "Ele pode nos ajudar muito porque se relaciona bem com o gol, dá assistências, também ajuda no plano ofensivo. É versátil e joga em várias posições", comentou.