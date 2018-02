Petrovic enaltece torcida goiana e sinaliza mudanças na seleção

Após passagem de duas vitórias conquistadas em Goiânia, o técnico da seleção brasileira de basquete, Aleksandar Petrovic, celebrou a força do torcedor goiano, que ajudou diretamente nos triunfos sobre Colômbia (84 a 49) e Chile (83 a 58), válidos pelas Eliminatórias das Américas. O Brasil já está garantido na 2ª fase do torneio.

“Quero agradecer a torcida e público de Goiânia. Nas duas partidas, lotaram o ginásio e merecem um forte aplauso por nossa parte e de todos que estiveram aqui (Goiânia Arena). Tivemos alguns problemas de poucos dias para treinar e na quadra, mas não podemos diminuir o que aconteceu nas arquibancadas”, comentou o treinador da seleção após a vitória, deste domingo, contra o Chile, que contou com a presença de 10.550 torcedores.

Já pensando nas próximas janelas de junho e setembro, Petrovic adiantou durante coletiva que o elenco brasileiro deve ter novidades em relação às duas últimas convocações. Podendo contar com força máxima, já que a NBA e Euroliga estarão sem jogos nos períodos, o técnico da seleção brasileira confirmou que nomes como Cristiano Felício (Chicago Bulls), Raulzinho (Utah Jazz) e Marcelinho Huertas (Baskonia/ESP) devem ser chamados para os próximos jogos do Brasil e que não vai convocar o pivô Nenê Hilário, do Houston Rockets, líder da Conferência Oeste da NBA.

“Atualmente, o Brasil conta com cinco ou seis pivôs de alto nível. Não vou chamar nessas próximas janelas o Nenê Hilário. Vamos conversar com ele, ver como se sente, quando estivermos mais próximos do Mundial da China. Agora, acho que é o momento dos pivôs mais jovens. Abrir espaço, por exemplo, para Felício. Mas ao fim, vamos observar todos”, disse o técnico da seleção.

Questionado se o ala Marquinhos, do Flamengo e um dos melhores jogadores da atual temporada do NBB, pode ser convocado, Petrovic indicou que quem já foi convocado tem vantagem sobre os demais jogadores. “O que posso dizer sobre esse tema é que convocar, em teoria, os melhores jogadores não significa automaticamente ter o melhor ambiente e a melhor equipe. Vou analisar tudo para definir as convocações para terceira e quarta janelas”, frisou Petrovic.

Depois de vencer chilenos e colombianos, o Brasil encara Venezuela (29 de junho) e Colômbia (2 de julho) em locais e horários a serem confirmados. As duas partidas serão fora de casa. A equipe nacional se concentra em manter a liderança e a invencibilidade, já que a campanha 1ª fase será mantida na próxima fase das Eliminatórias das Américas.