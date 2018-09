Esporte Petrovic dribla dificuldades para encontrar equipe ideal Técnico lamenta não ter força máxima em Goiânia para encarar Ilhas Virgens. Antes, enfrenta Canadá

A seleção brasileira masculina de basquete volta a Goiânia no próximo domingo - enfrenta as Ilhas Virgens, às 21 horas, no Goiânia Arena. O time passou pela cidade em fevereiro, quando venceu Colômbia e Chile na campanha das Eliminatórias para o Campeonato Mundial de Basquete, que será realizado na China, no ano que vem. Agora, o time inicia a 2ª fase da competição e...