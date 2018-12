Esporte “Pescador” é aposta do Tigre

A disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior será chance para um jovem talento colorado pescar a oportunidade de subir para o time profissional do Vila Nova de uma vez por todas. Íntimo das redes desde a infância, o meia-atacante Emerson Baiano, de 18 anos, é uma das principais apostas do Tigre para a competição em campos paulistas.O promissor jogador do Vila Nova tem...