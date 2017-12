Perto de perder Ricardo Oliveira, Santos quer Gabriel como 'presente de Natal'

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, garantiu nesta quarta-feira (20) que o clube está perto de anunciar um "nome de impacto" para a temporada de 2018. Perguntado se o reforço pode ser o retorno de Gabriel, o "Gabigol", o cartola desconversou: "Gosto muito do Gabigol. Sou fã dele".



"O presidente prometeu um presente de Natal à sua torcida, e estamos fazendo o possível e o impossível para esse presente chegar antes do Natal", disse Rollo, ao SporTV. "O único problema é que a gente ainda não assumiu, a gente só assume no dia 2 de janeiro. Mas se tudo der certo, a torcida vai ganhar esse presente aí e vai ficar muito satisfeita. É um nome de impacto e é brasileiro."



O cartola afirmou que o Santos trata a preparação para a Libertadores como prioridade e assumiu que gostaria de ver Gabigol na disputa pelo título continental. "A Libertadores é a nossa prioridade e já faz parte do nosso planejamento. Eu gostaria muito de ter o Gabigol no Santos nesta Libertadores."



Rollo disse que o Santos se esforçará para não perder atletas para rivais. Gabigol também foi sondado e está no radar do São Paulo. "A gente vai trabalhar nessa gestão para não perder atleta nenhum para time adversário. Não é fácil, porque a gente ainda não assumiu. Então, é uma concorrência até desleal que a gente está encontrando no mercado. A gente está negociando com jogadores sem ter o mandato. É muito difícil isso, mas faz parte."



RICARDO OLIVEIRA

Rollo ainda confirmou que o Santos deve mesmo perder seu centroavante Ricardo Oliveira. Ele disse ter informações de que o atleta já tem acordo encaminhado para reforçar o Atlético-MG em 2018. "Parece que já estava encaminhado com o Atlético-MG. Tinha situação entre o jogador e o agente. Muito provavelmente o martelo já está batido, mas estamos vislumbrando outras opções de atacante."