Esporte Perto de anunciar Carille, Corinthians confirma a demissão de Jair Ventura Treinador terá sua segunda passagem pelo clube paulista. Em sua primeira, foi campeão paulista (duas vezes) e campeão brasileiro. Enquanto isso, o agora ex-treinador, ficará disponível no mercado

O Corinthians anunciou nesta tarde de segunda-feira (03) a demissão do técnico Jair Ventura, que comandou o time pela última vez na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. O treinador dirigiu a equipe corintiana em apenas 19 partidas, nas quais acumulou somente quatro vitórias, além de seis empate...