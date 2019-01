Esporte Perto da abertura do Estadual, Serra Dourada passa por serviços de urgência Torcedor verá problemas antigos no Serra Dourada, que recebeu reparos em diversas áreas nos últimos dias

Restando apenas três dias para a abertura do Campeonato Goiano, o estádio Serra Dourada, maior palco da competição, local onde será realizado o jogo de abertura do Estadual, entre Vila Nova e Aparecidense, no sábado (19), às 17 horas, e que não sedia uma partida de futebol há 54 dias, não está completamente pronto para receber o público. Em visita à praça esportiva, a report...