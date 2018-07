Esporte Pensando no Fla, Renato Gaúcho indica Grêmio todo reserva contra a Chapecoense O Grêmio joga com o Flamengo pela rodada seguinte do Brasileirão, e três dias depois encara o Estudiantes, pela Libertadores

O time do Grêmio que enfrenta a Chapecoense no domingo, às 19 horas, na Arena Condá, será todo formado por reservas. Com a proximidade do duelo decisivo com o Flamengo, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho resolver poupar todos os titulares para o duelo em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é o só o confronto das quartas de final da Co...