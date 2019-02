Esporte Pensando na Copa do Brasil, Jefferson pede para Goiás não jogar pelo regulamento Lateral acredita que equipe esmeraldina pode manter atuações ofensivas no torneio nacional e celebra sequência em 2019

Ao lado do goleiro Sidão, apenas um jogador foi titular no Goiás em todas as partidas neste ano: Jefferson. O lateral esquerdo iniciou as cinco partidas no Campeonato Goiano, mas não terminou uma, o clássico contra o Atlético. O desejo do jogador, porém, é de se manter entre os 11 esmeraldinos titulares, mesmo com o técnico Maurício Barbieri optando por poupar alguns atletas visando o duelo contra o Iporá. “Estou melhor, se precisar eu vou (para Iporá), mas jogar Copa do Brasil...