Esporte Pena por uso de doping aumenta e Guerrero está fora da Copa da Rússia Jogador já havia voltado aos treinos no Flamengo em 20 de março

O atacante peruano Paolo Guerrero teve sua pena por uso de doping elevada para 14 meses e ele está fora da Copa do Mundo.O resultado do julgamento não cabe mais recurso. A defesa do jogador pedia a anulação da pena, que foi reduzida a seis meses e a Agência Mundial Antidoping (Wada) pedia aumento para dois anos. Mais informações em breve.