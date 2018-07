Esporte Pela Taça BH, Vila Nova estreia com derrota para o Grêmio Equipe colorada perdeu pelo placar de 2 a 1 nesta terça-feira (17), jogando no Uberabão

O Vila Nova estreou na Taça BH com derrota para o Grêmio na noite desta terça-feira (17), pelo placar de 2 a 1, jogando no Uberabão. Wesley e Guilherme Azevedo marcaram para o tricolor gaúcho. Lucca descontou para a equipe colorada. Com a derrota, a equipe Sub-17 do Tigre é lanterna do Grupo A. O próximo adversário do Vila Nova na competição é o São Paulo, na qui...