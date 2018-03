Pela Superliga B, MonteCristo derrota Apan/Blumenau fora de casa

Após duas derrotas consecutivas, o MonteCristo voltou a vencer na Superliga B. No sábado (3), os goianos foram até o ginásio Galegão, em Santa Catarina, enfrentar o Apan/Blumenau e derrotaram os donos da casa pelo placar de 3 a 1, com parciais de 23/25, 27/29, 25/22 e 17/25, em 2h02 de confronto.

No duelo, uma das armas dos goianos foi o bloquei, que voltou a funcionar, em conjunto com o saque, os fundamentos foram fundamentais para os goianos dominarem a partida e saírem com a terceira vitória na competição, em seis partidas.

"Contra o Blumenau, mesmo jogando com a torcida contra, sacamos bem melhor e tivemos uma defesa forte”, disse o treinador do MonteCristo, Jonas Fonseca. Com a vitória, os goianos soma 10 pontos e ocupam a 5ª colocação.

Na última rodada da primeira fase, o MonteCristo irá enfrentar o Upis/DF, na Arena Monte Cristo, na Cidade Jardim, para definir a colocação para a fase final. Lembrando que todos os oito times se classificam para a fase final.