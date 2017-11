Pela sexta vez, Goiás não terá representante na elite do Campeonato Brasileiro

O fim de semana selou o destino do futebol goiano nas principais divisões do Campeonato Brasileiro em 2018. A queda do Atlético e o não acesso colorado, além da permanência do Goiás na Série B, colocam três times do Estado na 2ª Divisão no próximo ano.

Será a segunda vez que a Série B terá três clubes da capital goiana na era pontos corridos. A primeira foi em 2016, ano do título atleticano e em que Vila Nova e Goiás terminaram em 12º e 13º lugares, respectivamente. Na história, será a quarta vez que três clubes de Goiânia disputam a Série B.

A próxima temporada será ainda a sexta vez na história que Goiás não terá um clube representante na elite do futebol brasileiro. Os outros anos foram 1971, 1972, 1994, 1999 e 2016.

Quando a 2ª Divisão nacional teve três clubes de Goiânia

2016 - Atlético, Goiás e Vila Nova

1989 - Atlético, Goiânia e Vila Nova

1991 - Atlético, Goiânia e Vila Nova