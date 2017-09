Pela Série A, Atlético deixa escapar chance de vencer Bahia

O Atlético planejava a vitória sobre o Bahia, na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Olímpico, para melhorar a pontuação na Série A, mesmo que não fosse possível deixar a lanterna se vencesse a partida. Porém, o Dragão não fez valer o mando de jogo, a presença da torcida – 2.816 pagantes – e os bons fluídos criados após bater o Corinthians, fora, há duas semanas. O Dragão só ficou no empate, por 1 a 1, diante do time baiano. Assim, continua bem abaixo dos principais concorrentes ao rebaixamento – o Atlético chegou a 19 pontos e terá de buscar pelo menos mais 25 pontos para se manter com chances de continuar na elite. Sábado, às 21 horas, enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, com necessidade de vitória.

Na volta ao Estádio Olímpico, após quase um mês sem jogar, o Atlético tentou pressionar o Bahia no primeiro tempo. Até que conseguiu criar algumas boas chances. Na melhor delas, o zagueiro Gilvan cabeceou e viu o goleiro Jean fazer a defesa mais plástica do primeiro tempo. O gol não saiu naquele lance, mas a torcida atleticana pôde comemorá-lo aos 32 minutos do primeiro tempo. No contra-ataque, Walter trabalhou o lance com Jonathan. Cruzamento para o meio da área e Luiz Fernando se atirou para empurrar para as redes – Atlético 1 a 0.

No segundo tempo, o Dragão perdeu força. Não soube sair da marcação do Bahia, que ainda fez uma substituição que mudou o rumo do jogo – trocou o meia Régis por Vinícius. O passe do time baiano melhorou e as chances começaram a ser criadas pelos visitantes. Num belo lance, Zé Rafael fez fila na defesa atleticana, driblou o goleiro Marcos e tocou para o gol – 1 a 1, aos 9 minutos.

Os times criaram outras chances, mas pararam nos goleiros Jean (Bahia) e Marcos (Atlético). Assim, empataram por 1 a 1 em jogo que a torcida atleticana vaiou o time no final.

FICHA TÉCNICA

Atlético 1

Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Ígor (Ronaldo), Jorginho, Andrigo (Niltinho) e Luiz Fernando (Alison); Walter. Técnico: João Paulo Sanches

Bahia 1

Jean; Eduardo, Rodrigo, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior, Zé Rafael, Régis (Vinicius); Mendonza (Edgar Júnio) e Rodrigão (Alione). Técnico: Preto Casagrande

Local: Estádio Olímpico.

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP).

Assistentes: Herman Brumel Vani (SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP).

Público: 2.846 pagantes.

Renda: R$ 58.115,00.

Gols: Luiz Fernando aos 32 minutos do 1º tempo; Zé Rafael aos 9 minutos do 2º tempo.