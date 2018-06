Esporte Pela primeira vez desde 1982, África fica sem seleção em uma 2ª fase de Copa Senegal foi eliminada pelo número de cartões recebidos nesta quinta-feira (28)

O continente africano vai ficar sem representante em uma segunda fase de Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição de 1982 do torneio, disputado na Espanha. Na ocasião, Argélia e Camarões sofreram eliminações precoces, o que se repetiu no Mundial de 2018, na Rússia, com as quedas de Egito, Marrocos, Tunísia, Nigéria e Senegal. Em 1982, a Argélia até começou bem a ...