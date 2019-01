Esporte Pela Copinha, Goiás vence o Santa Cruz e garante classificação Time esmeraldino garante classificação para a segunda fase com uma rodada de antecedência

O Goiás garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma rodada de anantecedência. O time esmeraldino se superou e venceu o Santa Cruz por 2 a 0. Os gols foram do atacante Brasília, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes. O clube segue na liderança do grupo 31 com 6 pontos, mesma pontuação do Nacional, mas com número d...