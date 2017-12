Pela 3ª vez seguida, título da Stock Car será inédito

A temporada de 2017 da Stock Car termina neste domingo (10) com a corrida no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a partir das 10 horas, e a coroação de um campeão inédito. Daniel Serra e Thiago Camilo jamais venceram a competição e fazem um confronto de dar orgulho aos dois pais, ambos ex-pilotos da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Os dois concorrentes são paulistas e têm 33 anos. Em uma batalha de tamanhas coincidências, a vantagem momentânea é de Daniel Serra, líder do campeonato com 15 pontos de vantagem sobre o adversário e com a comodidade de só depender do próprio resultado para se sagrar campeão.

Assim como nas três últimas temporadas, a categoria vai coroar um novo campeão. Em 2014, foi a vez de Rubens Barrichello comemorar. No ano seguinte, foi Marcos Gomes e, na temporada passada, deu Felipe Fraga como vencedor. Daniel Serra precisa somente de um 3º lugar para confirmar o título de 2017, enquanto Thiago Camilo tem de vencer e torcer para o líder da temporada chegar no máximo na 4ª posição.

O líder do campeonato pode ser o segundo filho de um campeão da Stock Car a repetir o feito do pai. Chico Serra, que passou também pela Fórmula 1, foi tricampeão da categoria. Antes da dupla, o título em família na Stock Car ficou para Marcos e André Gomes. “Vamos trabalhar normalmente em busca do melhor resultado. Esse é o nosso foco, até porque em Interlagos a pontuação é dobrada e o campeonato ainda não acabou”, disse Daniel Serra.

Thiago Camilo é filho de Bel Camilo, piloto que disputou três temporadas da categoria. O vice-líder garante estar tranquilo para a decisão, apesar da má lembrança sobre a última vez em que esteve no páreo pelo título da Stock Car.

Em 2013, Thiago Camilo liderava a prova final, também em Interlagos, e, a 2 minutos do fim, teve problemas mecânicos, caiu para o 6º lugar e perdeu o título para Ricardo Maurício. A decepção não gerou trauma e o grande temor do piloto para a nova decisão é o tempo, que esteve instável nos treinos preparatórios.

“Acredito que vamos ter pista seca no final de semana. Estou com um problema de velocidade e estamos procurando resolver isso. Vamos trabalhar para deixar o carro competitivo”, comentou Thiago Camilo.

A decisão entre os dois pode ter influência do público. Até minutos antes da largada, estará aberta ao público a votação do Hero Push, escolha que repassa para seis pilotos potência extra nos carros para auxiliar nas ultrapassagens.

Daniel Serra tem como componente para se sentir confiante ter um número de vitórias superior à do concorrente - quatro contra duas. Nesta conta se inclui as duas últimas etapas, em Tarumã e Goiânia, ambas vencidas pelo atual líder.

O ambiente da categoria para a última etapa do ano ficou bastante movimentado. A confirmação da presença no próximo ano de dois ex-pilotos da Fórmula 1, Felipe Massa e Nelsinho Piquet, deixou orgulhosos os atuais competidores da Stock Car.