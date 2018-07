Esporte Pela 1ª vez na Copa, Brasil não fará treino de reconhecimento em estádio de Kazan O estádio já recebeu cinco partidas neste Mundial e existe a preocupação com o estado do gramado

A seleção brasileira não treinará no palco do seu compromisso com a Bélgica, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (4), a CBF confirmou que a atividade prévia ao confronto será realizada no Central Stadium, de propriedade do Rubin Kazan, e não na Arena Kazan, que receberá no dia seguinte, às 15 horas (de Brasília), o confronto que d...