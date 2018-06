Esporte Pelé vê Brasil como um dos favoritos na Copa, mas diz: 'Não temos coletivo forte' Rei do Futebol diz que Brasil tem bons jogadores, mas que Tite terá desafio em fazê-los funcionar como unidade

Pelé acredita que o Brasil é um dos favoritos a ganhar a Copa do Mundo na Rússia e elogiou os talentos individuais do elenco convocado por Tite, mas imagina que o treinador vai ter trabalho para fazer as peças funcionarem como uma equipe. "Brasil sempre é um dos favoritos, mas a Argentina também vai se sair bem, eu acho. Como sempre...