Campeão do mundo com a seleção da França, neste domingo, o atacante Kylian Mbappé recebeu os cumprimentos e o reconhecimento de Pelé poucos minutos após balançar as redes na final do Mundial da Rússia. O time francês bateu a Croácia por 4 a 2, na decisão disputada no Luzhniki Stadium, em Moscou.

Mbappé deu boa contribuição para a vitória ao marcar o quarto gol dos franceses. Com 19 anos, seis meses e 20 dias, ele se tornou o segundo jogador com menos de 20 anos na história a marcar um gol em uma final de Copa. O primeiro foi justamente Pelé. O "Rei do Futebol" marcou duas vezes na final diante da Suécia, vencida pelo Brasil por 5 a 2, na Copa de 1958. Na época, o atacante tinha apenas 17 anos.

"O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian. É ótimo ter a sua companhia!", declarou Pelé, nas redes sociais, em mensagem em inglês e português.

Mbappé também se tornou o terceiro jogador sub-20 a ser campeão de uma Copa do Mundo. Além dele e Pelé, o italiano Giuseppe Bergomi está na lista ao levantar a taça em 1982, quando tinha apenas 18 anos. Em 1994, Ronaldo participou da conquista do tetracampeonato com a seleção brasileira nos Estados Unidos, porém não chegou a entrar em campo.